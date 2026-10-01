Destapan quiebre total entre el plantel de La Roja y Nicolás Córdova: “Podridos con este ciclo”

La salida de Marcelino Núñez habría gatillado otro grave problema al interior de la Selección Chilena: la confianza entre plantel y DT está quebrada.

Siguen los coletazos tras la terremoteada salida de Marcelino Núñez de la Selección Chilena en Norteamérica. Un día después de la derrota frente a Estados Unidos, el mediocampista protagonizó un tenso cruce con Nicolás Córdova y con Lucas Cepeda, lo que gatilló su abrupta salida de la concentración.

En las últimas horas más antecedentes se han sumado al escándalo de La Roja en Norteamérica. Este jueves el periodista de Cooperativa Deportes, Cristián Caneo, entregó nuevos detalles del encontronazo que terminó en la salida del futbolista del Ipswich Town.

Quiebre total en la Selección Chilena tras la salida de Marcelino Núñez (Photosport).

“Hubo un roce entre Marcelino (Núñez), los jugadores y (Nico) Córdova. Núñez negó haber sido el filtrador, emprendió contra Córdova y dijo ‘ya no quiero más’. No habló con sus compañeros, fue a decirle a Felipe Correa que no sigue y abandonó la concentración”, señaló el reportero.

Pero la historia no termina ahí. La pelea entre Marcelino, el DT y el exColo Colo, destapó un conflicto mucho más profundo y que apunta a que la confianza del plantel con el cuerpo técnico de Nicolás Córdova está destruida no sólo por lo futbolístico, sino también por posibles filtraciones a la prensa.

“Todo esto generó algo que se olía: un camarín que está tenso, complicado, cualquier mechita hace que explote, como ocurrió en esta conversación. Después hubo una reunión de capitanes. Estaban Suazo, Vicho Pizarro, Paulo Díaz y Loyola”, apuntó Caneo.

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“Hablaron con Córdova y como consecuencia de eso, la relación está quebrada entre el plantel y el técnico. Saben que es un interinato. Muchos están medios podridos con este ciclo. No sienten que los lleva a algo. Y algunos dicen que las filtraciones vinieron directamente del cuerpo técnico. Por eso se rompieron todas las confianzas”, cerró.