El Mundial Sub 20 terminó de la peor manera para la Selección Chilena, conjuntoque quedó eliminado en los octavos de final ante México por una contundente goleada que apagó la ilusión de los hinchas nacionales.

Uno que tenía grandes ilusiones en la cita mundialista era Willy Chatiliez, jugador que milita en el Huesca de España y dialogó con ‘Keno Trotamundos’, periodista al cual le concedió una entrevista y repasó a Nicolás Córdova.

Sobre sus sensaciones tras el fin de la cita mundialista, Chatiliez asegura que “Sentí que podía aportar más al equipo si hubiese tenido más oportunidades, más minutos. Ya me había pasado algo parecido antes, y que se repita me deja con una gran decepción”, dijo.

Le llueven críticas a Nicolás Córdova. | Foto: Photosport

El jugador nacional con raíces españolas apuntó con todo en contra de Nicolás Córdova y su cuerpo técnico, sobre quienes dijo que “Ni siquiera decidieron explicarse, entonces eso demuestra el interés que tienen conmigo”.

Otra de las perlitas que dejó la entrevista fue la crítica que tuvo Chatiliez para los entrenamientos de dirigía Nicolás Córdova en la Selección Chilena, sobre los cuales dijo que “Se tiende a repetir los mismos ejercicios”.

Lo cierto es que Chile tuvo un Mundial para el olvido donde perdió 3 de los 4 partidos que disputó y ahora, como si fuera poco, surgen polémicas por la conducción de Nicolás Córdova al interior del camarín de La Roja.

Chile debuta en el Mundial Sub 17

La Roja disputará el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 y su participación arrancará el próximo 5 de noviembre cuando, a partir de las 12:45 de la tarde de Chile continental, tenga que medirse ante la temible Francia.