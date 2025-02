El atacante Damián Pizarro irrumpió con todo en su paso por Colo Colo, lo que le valió para que algunos clubes de Europa se fijaran en él, pero Udinese de Italia les terminó ganando la pulseada y se quedó con los servicios del novel ariete.

Fueron tan buenos los inicios del espigado delantero chileno en su paso por el Popular que muchos hinchas albos en redes lo comenzaron a comparar con el noruego Erling Haaland, ariete del Manchester City, y no hallaron nada mejor que bautizarlo como el “Haaland de Macul”.

En la actualidad, el jugador de 19 años no lo ha pasado para nada de bien: no ha podido ser protagonista en el elenco de Friuli y a pesar de ser la gran carta de gol de La Roja Sub 20 en el Sudamericano, todavía no puede convertir goles.

Carlos Caszely alza la voz por el nivel de Damián Pizarro

Si hay una voz autorizada para hablar del fútbol chileno es Carlos Humberto Caszely, que en conversación con Los Tenores de ADN Deportes respondió con dureza ante las críticas hacia Pizarro.

“Mi opinión de hace dos años no ha cambiado. ¿Quién fue el pelotudo que le puso el “Haaland de Macul”? Ahí ya lo mataron. A un tipo que le cuesta mucho hacer goles, no le pongan el “9″, denle el “20″, la “30″. El “9″ es sinónimo de gol. Ya lo mataron antes de empezar”, dijo el Rey del Metro Cuadrado.

Pizarro todavía no puede convertir goles en el Sudamericano Sub 20 | FOTO: Photosport

“Cuando él jugaba en la sub 14 de la U era goleador, pero medía 20 centímetros más que el resto. Cuando igualas las condiciones físicas, ya no es lo mismo”, remató Caszely.

¿Cuándo es el próximo partido de la Roja Sub 20 en el Sudamericano?

El rival de Chile será Paraguay este viernes 7 de febrero a las 22:00 (hora de Chile) en el estadio Brígido Hirarte por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20.