El debate sobre quién es el máximo exponente en la historia del fútbol chileno sumó la opinión de una voz sumamente autorizada a nivel planetario.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico exvolante argentino y campeón del mundo en México 1986, Marcelo Trobbiani, quiso participar en la encuesta que estamos haciendo en nuestro sitio para definir quién es el mejor futbolista de la historia del fútbol chileno.

El ex Cobreloa analizó las distintas épocas de nuestro balompié y no titubeó al instalar a su candidato en lo más alto del podio, dejando de lado a figuras de la época moderna y de la zona defensiva.

Para Trobbiani, quien conoció de cerca el rigor y el talento del balompié nacional, la discusión sobre el mejor de todos los tiempos se resuelve con un nombre que marcó una época dorada por su picardía y capacidad goleadora. Al ser consultado por el jugador más determinante que ha parido esta tierra, el trasandino apuntó directamente hacia el “Rey del Metro Cuadrado”. “Caszely. Para mí, el mejor es Carlos Caszely”, dictaminó de forma rotunda.

El exmediocampista de Boca Juniors y el Elche de España justificó su elección basándose en las características únicas que poseía el histórico atacante de Colo Colo y la Roja, relevando su capacidad para desordenar defensas en base a pura intuición y talento de barrio. “Caszely tenía todo. Tenía fútbol, era un jugador muy guapo, tenía una habilidad tremenda en el área, gol y, por sobre todas las cosas, tenía mucho potrero”, remarcó Trobbiani con profunda admiración.

Elías Figueroa y Arturo Vidal completan el podio

Pese a poner al “Gerente” en la posición número uno, el campeón mundial no se olvidó de otras grandes leyendas y armó su podio histórico, donde incluyó al considerado por muchos como el mejor defensa de América y a un estandarte de la Generación Dorada. En esa línea, Trobbiani completó su podio sumando a Elías Figueroa en el segundo escalón y a Arturo Vidal en el tercer puesto, tildando al actual volante de Colo Colo como “un verdadero monstruo” de la actividad.

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La mística que le falta al fútbol moderno

Para cerrar, Trobbiani recalcó que los tres jugadores elegidos trascienden el término de “cracks” y deben ser tratados bajo el rótulo de “leyendas vivientes” del deporte rey. Según el argentino, la mezcla de la prestancia defensiva de don Elías, el despliegue del “King” y el potrero inigualable de Caszely representan la máxima expresión de la identidad futbolística que ha tenido Chile ante los ojos del mundo.