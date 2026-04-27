La Selección de Chile femenina sub 17 vuelve a la acción en el Sudamericano de la categoría con un desafío clave en la fase de grupos. La Roja se medirá ante Colombia en la tercera fecha del torneo que se disputa en Paraguay, buscando mantener el gran arranque que tuvo en su debut.

El equipo nacional viene de quedar libre en la segunda jornada, pero en su estreno dejó una gran impresión tras golear con autoridad a Bolivia, por lo que ahora intentará dar otro golpe ante un rival directo como Colombia.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Colombia por el Sudamericano Sub 17?

El partido entre la Roja femenina Sub 17 y Colombia se jugará este martes 28 de abril a las 19:00 horas de Chile.

La Roja Femenina Sub 17 se prepara para enfrentar a Colombia (Foto: @LaRoja)

El encuentro se disputará en el Estadio CARFEM, recinto ubicado en la ciudad de Ypané, Paraguay, donde se desarrolla el campeonato.

¿Qué canal transmite el partido de Chile femenino vs Colombia?

El compromiso podrá verse en televisión a través de los siguientes canales:

T13

DSports

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¿Dónde ver en vivo online el partido de Chile vs Colombia?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también estará disponible en:

13GO

DGO

¿Cómo llegan Chile y Colombia?

La selección chilena llega con confianza tras su contundente victoria por 8-1 ante Bolivia en el debut. En ese encuentro destacaron jugadoras como Martina Carmona, Kiara Concha (doblete) y Catalina Muñoz (hat-trick), además de los aportes de Antonella Martínez y Amparo Abarca.

Por su parte, Colombia viene de igualar 1-1 frente a Argentina, en un duelo donde Eidy Ruiz marcó para las cafeteras. Por lo mismo, el choque ante Chile aparece como clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el grupo.

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Un partido que puede empezar a marcar el camino de la Roja en el Sudamericano Sub 17.