Este viernes arrancó el Sudamericano Femenino Sub 17, donde Chile debutó con una abultada goleada de 8-1 sobre Bolivia, por la primera fecha del Grupo A.

Las dirigidas por Vanessa Arauz encontraron poca resistencia de las altiplánicas, que al cierre del primer tiempo se inclinaban por 5-0.

En el complemento La Roja aumentó el marcador y el resultado pudo haber sido más amplio aún, pero las condiciones de la cancha del Estadio CARFEM de Ypané no eran las mejores.

Las goleadores del partido fueron Catalina Muñoz (x3), Kiara Concha (x2), Martina Carmona, Amparo Abarca y Antonela Martínez. Mientras que el descuento de las bolivianas fue de Jharley Torrico.

(Foto: Richard Ramírez – Comunicaciones FFCh)

Con este marcador, Chile queda momentáneamente como líder exclusivo del Grupo A con 3 puntos y Bolivia en la última posición, a la espera del partido entre Paraguay y Bolivia.

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Cabe recordar que en este Sudamericano participan 10 selecciones, divididas en dos grupos de cinco equipos cada uno. Clasifican a la fase final las tres mejores de cada zona y de ahí, las que termine dentro de los primero cuatro lugares sacarán pasajes para el Mundial de Marruecos.

Así están los grupos del Sudamericano Femenino Sub 17:

GRUPO A

Chile: 3 puntos (+7 goles) Argentina: 0 puntos Colombia: 0 puntos Paraguay: 0 puntos Bolivia: 0 puntos (-7 goles)

GRUPO B

Brasil: 0 puntos Ecuador: 0 puntos Perú: 0 puntos Venezuela: 0 puntos Uruguay: 0 puntos

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En síntesis