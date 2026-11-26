Agustín Arce abordó su reciente nominación a la Selección Chilena bajo el alero de Nicolás Córdova. No dudo en realizar una autocrítica.

Representar a la Selección Chilena supone muchos desafíos, siendo uno de ellos estar a la altura de defender al país. Esto bien lo sabe un jugador que ha sido considerado reiteradamente por Nicolás Córdova.

¿Su nombre? Agustín Arce. En conferencia de prensa, el mediocampista de Universidad de Chile asumió su mayor debilidad, la que el DT interino le ha destacado en algunas oportunidades.

Según manifestó el volante de 21 años, debe perfeccionar su vigor al momento de recorrer la cancha. Ha sido uno de los puntos que ha trabajado junto al cuerpo técnico del combinado nacional.

“La relación con Nico (Córdova) se ha ido fortaleciendo con el tiempo, hemos pasado altas y bajas. Lo del entrenamiento es verdad, pero mas allá de eso es la intensidad con la que vive el fútbol”, lanzó.

“Con él he mejorado bastante el tema de intensidad, de llegar al área, me ha ayudado a ser el jugador que estoy siendo. Me falta por mejorar la misma intensidad, soy un poco trotón y eso tengo que mejorar“, agregó.

Agustín Arce habló sobre la Selección Chilena. (Foto: Comunicaciones FFCh)

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Agustín Arce ilusiona a la Selección Chilena

Durante esta campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 34 encuentros en Universidad de Chile. En tales compromisos, anotó 13 goles y aportó con seis asistencias.

¿Estará presente en la fecha FIFA de marzo de 2027? Seguramente, esto será una decisión de Nicolás Córdova: no se avizora un cambio de entrenador a la brevedad en La Roja.