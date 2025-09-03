En las últimas horas se generó una tremenda polémica dentro de la Selección Chilena y todo esto tras lo que fueron los dichos del atacante de Coquimbo Unido, Cristián Zavala hace unas semanas, en la que se quejó por la ausencia de jugadores del conjunto ‘Pirata’ en ‘La Roja’.

Hace unas horas, el DT Nicolás Córdova fue consultado respecto a estos dichos y respondió sin pelos en la lengua a lo que fue este emplazamiento a su convocatoria, en donde parece que la respuesta no dejó para nada de contentos a los de la cuarta región, quienes nuevamente hicieron notar su molestía, esta vez con un comunicado.

Sobre esto, el ex seleccionador nacional, Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN y se encargó de dejarle un importante mensaje al ex jugador de Colo Colo, Cristián Zavala sobre su queja a la nómina del hoy DT de ‘La Roja’.

“Si me permite, yo le daría un consejo a Zavala, yo entiendo su bronca, pero que él no haga declaraciones sobre él o compañeros que deberían estar, que no las haga, no corresponde”, declara.

Córdova respondió sin filtro | Foto: Photosport

Concluyendo, Borghi es muy tajante en señalar que este tipo de cuestionamientos no cae para nada bien para un seleccionador y que incluso, estas podrían ser usadas en su contra, en caso de una futura convocatoria, en la que también se podría poner en duda su presencia o no en la Selección Chilena.

“No cae bien, porque en algún momento él puede estar en la selección y alguien puede decir ‘sabes qué, él no merece estar en la selección’. Hay jugadores que se han perdido esa posibilidad de ir a la selección por hablar de más, no digo que el técnico baja la caña por declaraciones, pero igual se analiza”, cerró.