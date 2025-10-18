Una nueva polémica se dio en torno a la selección chilena sub 20 que tuvo una desastrosa participación en el Mundial de Fútbol que se disputa en nuestro país, donde La Roja perdió tres de cuatro partidos que jugó.

Pero esta vez las críticas a Nicolás Córdova no vinieron de la prensa, ni de un periodista en especial, ni de un ex futbolista, esta vez fue un dirigido, Willy Chatiliez, el que disparó con todo en contra del estratega.

“Por desgracia ni siquiera intercambiamos palabras (con Córdova), creo que es más de ellos de acercarse al jugador y dar una explicación Lamentablemente ni siquiera decidieron explicarse… En Chile los ejercicios se repiten mucho, con buena intensidad, pero que se repita tanto también tiene algo negativo: si siempre haces lo mismo, cuando las cosas se ponen complicadas, adversas, y no puedas hacer tu juego, después tienes más dificultades, evidentemente”, aseguró.

El que salió en bueno chileno “a pararle el carro” al jugador que se desempeña en el Huesca, cue Claudio Borghi en el programa “A veces hablamos de fútbol” de Picado TV.

“Se equivocó muchísimo. El técnico no tiene por qué dar explicaciones. A ver Chatiliez, te voy a decir una cosa, eres jovencito y yo podría ser tu abuelo. Cuando uno está en grandes equipos, el técnico no te habla, te exige”, disparó el Bichi.

En esa misma línea agregó que “ahora, si me dices que en mi condición de juvenil necesito que me hablen, tienes que decirlo antes para que algún profesional del cuerpo técnico sea cercano, pero el entrenador no tiene que hablar con los jugadores”.

Claudio Borghi defiende a Nicolás Córdova de críticas de Willy Chatiliez.

Borghi insistió en que “hay técnicos con los que no hablas. Imaginas que venga Bilardo y te hable ‘por favor juega, mira la cancha está linda, prometo que no vas a salir, si te pierdes un gol te aplaudiré’. Eso no existe. Si estabas disconforme en el sudamericano, pudiste decir no voy más. Está equivocado”.

¿Nicolás Córdova sigue en la selección chilena?

Sí, y no solamente a cargo de las divisiones inferiores, ya está confirmado como entrenador de La Roja en los amistosos ante Perú y Rusia, que se jugará en noviembre en el país europeo.