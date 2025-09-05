Anoche la Selección Chilena cerró su campaña de visita en las Eliminatorias con una nueva derrota por 3-0 ante Brasil en Río de Janeiro.

Así se le dio inicio al nuevo proceso de La Roja con miras al próximo Mundial del 2030, luego de haber quedado tempranamente en el camino para la Copa del Mundo en Norteamérica.

Por ahora quien está al mando del Equipo de Todos es el técnico interino Nicolás Córdova, el mismo que tiene los hilos de la Selección Sub 20.

Es por esto que el Exfutbolista apostó por un equipo de proyección para los dos últimos partidos de las Eliminatorias, algo que es respaldado por un bicampeón de América.

Se trata de Claudio Bravo, quien en ESPN apostó por la continuidad de Córdova al mando de Chile.

“Para mí no es una mala alternativa (que se quede). Viendo también lo que viene ahora, con el Sub 20. El recambio generacional más grande que podemos tener viene desde ahí”, comenzó diciendo el ex Barcelona y Manchester City.

Claudio Bravo apuesta por la continuidad de Nicolás Córdova en la Selección Chilena adulta. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport)

Luego, se ofreció para trabajar en este nuevo proceso en cualquier función en la que sea útil, priorizando la preparación de los porteros.

“Me encantaría, estando ahí puedes ayudar de diferentes formas. En Brasil, es exactamente lo mismo el entrenador de arqueros de Brasil es Taffarel. No es un tema menor”, ejemplificó Bravo.

“Luego vas a Argentina y tienes lo que tienes. Tienes 10 exjugadores, con experiencia en Mundiales, Copa América…”, completó el histórico capitán de Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Roja cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026 enfrentando a Uruguay el próximo martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago.