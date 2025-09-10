Chile culminó lo que fue su tremenda pesadilla dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde ‘La Roja’ sumó un nuevo fracaso tras hilar su tercer Mundial en el que no podrá decir presente con unos números para el olvido, en la que quedó en el último lugar de la tabla con solo 11 unidades.

Después de este duelo, el ex portero nacional, Claudio Bravo ocupó su espacio dentro del programa ‘Equipo F’ en ESPN para hablar de lo que fue el rendimiento del portero Lawrence Vigouroux, a quien lo destacó de gran forma por su rendimiento.

“Me gustó, me dio una muy buena sensación, tanto en el primer partido como en el segundo, más aún viendo este más desde arriba y bien posicionado, ver otro tipo de cosas”, partió señalando Bravo.

Agregando a esto, el ‘Capitán América’ también explicó que el portero nacional se ha podido consolidar de buena forma en estos dos partidos, en la que lo vio muy atento con sus reacciones y acciones para poder afirmar su defensa.

“Situaciones en las que se acerca mucho a la línea defensiva cuando el equipo está en el ataque, me llamó la atención, quiere decir que está atento, pendiente si hay algún balonazo para interceptar, habla bien de su concentración y su aprendizaje también, donde compite a cada fin de semana”, declara.

Concluyendo, Bravo pone las manos al fuego por el portero de la Selección Chilena, en la que siente que le da mucha seguridad que sea el nuevo guardameta del equipo de todos en este nuevo proceso.

“Lo mejor es que transmite, a mí eso me deja una tranquilidad tremenda porque claro no es fácil jugar en la selección, más en la situación que le tocó disputar estos dos partidos”, cerró.