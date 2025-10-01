¿Todos los caminos conducen a Manuel Pellegrini? Ese parece que es el objetivo que se ha trazado la ANFP en la búsqueda del nuevo entrenador para la selección chilena tras el papelón y fracaso que significaron las últimas Eliminatorias. El sueño por ir en busca del ‘Ingeniero’ no parece tan lejano.

Y es que mientras en Sevilla las negociaciones entre el entrenador chileno de 72 años y la dirigencia del Real Betis por la renovación de su contrato están estancadas, en las oficinas de Quilín han ido tomando nota al momento que vive el adiestrador en Heliópolis.

Por el momento existe sólo el interés. Una idea que se refuerza con el gran anhelo de ‘Don Manuel’ de dirigir alguna vez a La Roja, sin embargo la presencia de esta dirigencia frenan la intención del DT. De todas formas, contra viento y marea, en la Federación de Fútbol de Chile quieren jugar su carta.

Este miércoles el rumor volvió a tomar fuerza luego que el propio ‘Ingeniero’ abordó abiertamente la opción de asumir en La Roja una vez que termine su contrato en el Real Betis a mediados de 2026. “Ya veré lo que pasa en un futuro. Ya sea en el Betis, en Chile u en otro equipo. Por ahora, reitero que estamos concentrados en el Betis y en hacer la mejor temporada posible”, dijo.

La ANFP quiere aprovechar la negociación estancada entre Pellegrini y Betis (Getty Images).

Cristián Arcos: “Se está preparando una oferta por Manuel Pellegrini”

Con el correr de las horas surgió otra bomba. El periodista Cristián Arcos aseguró en Radio ADN que la dirigencia que encabeza Pablo Milad prepara una oferta para presentarla al experimentado entrenador. “El nombre de Pellegrini ha estado muchas veces encima, pero ahora hay como un poquito más de mirada de ir a buscarlo, hacerle una oferta. Otra cosa es lo que acepte“, señaló el comentarista deportivo.

“Yo lo veo lejos de esta dirigencia, lo veo difícil, pero entiendo que se está preparando una propuesta para ser la primera persona a la que se le proponga“, lanzó Arcos.

De esta forma, la ANFP estaría trabajando silenciosamente para poder concretar el gran anhelo del fútbol chileno de fichar a Manuel Pellegrini para la selección chilena, la que podría ser su última oportunidad como entrenador antes del retiro.