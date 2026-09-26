La Selección Chilena confirma su formación titular para visitar a Canadá en Toronto

La Roja ratificó su oncena inicial para medirse contra la escuadra mundialista. El cuerpo técnico de Nicolás Córdova se la jugó.

La Selección Chilena tiene todo afinado para enfrentar a Canadá por la fecha FIFA. En calidad de visita, el combinado nacional intentará conseguir la victoria en el primero de sus tres compromisos amistosos.

Para ello, Nicolás Córdova tiene oncena inicial ratificada: así lo confirmó la propia ANFP a través de redes sociales. Hay una baja de último momento y quedó plasmada en el dibujo táctico.

Tal como fue informado en la previa, Benjamín Kuscevic quedó al margen y será reemplazado por Jonathan Villagra en la formación titular. Este último, actualmente en Colo Colo, tendrá una oportunidad de oro.

En el resto del equipo también hay sorpresas. El arco será resguardado por Lawrence Vigouroux, mientras que los otros defensores, además del ya mencionado, serán Felipe Faúndez, Iván Román y Gabriel Suazo.

Por su parte, el mediocampo tendrá tres nombres con presente fuera de Chile. El tapón será César Pérez, que acompañará a Vicente Pizarro y Marcelino Núñez. ¿Y el ataque? Con Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Nicolás Córdova lanzó todo a la parrilla en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La formación de la Selección Chilena vs. Canadá

El XI estelar de La Roja será con: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; César Pérez, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Dicho partido entre la Selección Chilena y Canadá está pactado para este sábado 26 de septiembre. Se jugará a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio BMO Field de Toronto.