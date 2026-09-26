La Selección Chilena hoy disputa su primer encuentro dentro de los amistosos de Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrenta ante la Selección de Canadá, en la que busca nuevos nombres para seguir agregando en este recambio de ‘La Roja’.
Sobre esto, en la previa a este duelo el volante e histórico del equipo de todos, Arturo Vidal ocupó su espacio dentro del ‘Reacts’ de Mega a este partido, en la que indicó que estos partidos solo servirán de ayuda a los jugadores para poder mostrarse y nada más.
“A mí me gusta decir las cosas de frente, acá lo más importante y al que le sirve (los amistosos) es al jugador, que se tiene que mostrar, lo demás es muy difícil saber si no tienes un entrenador que iniciará un proceso nuevo con una selección que necesita prepararse para las próximas eliminatorias, para poder ir a un Mundial”, partió señalando Vidal.
Agregando a esto, el ‘King’ dejó muy en claro que hoy en día en la Selección Chilena se está perdiendo demasiado tiempo en lo que es la búsqueda de su nuevo entrenador y también de un nuevo presidente para la ANFP, algo que es un gran problema.
Chile disputa su amistoso con Canadá | Foto: Photosport
“Pero como no está confirmado, poco se puede sacar, igual que por el lado del presidente, en lo mismo, en este tiempo es un tiempo perdido que no lo están ocupando bien, porque va a venir otra presidencia”, remarca.
Finalmente, Vidal fue tajante al indicar de que a él le hubiera gustado ya haber tenido un entrenador nuevo en la Selección Chilena para lo que era esta Fecha FIFA y pudiera trabajar pensando en los próximos desafíos del equipo de todos.
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“Me hubiese gustado que la selección ya hubiese tenido un entrenador para poder empezar a trabajar y estos amistosos con selecciones que jugaron el Mundial, hubieran sido más útiles que ahora, pero si los jugadores jóvenes se tienen que mostrar de qué están hecho”, cerró.