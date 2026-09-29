Chile vs. Estados Unidos: A qué hora y dónde ver EN VIVO el React de Arturo Vidal

Pese a que disputará la llave ante Puerto Montt por Copa Chile con Colo Colo, Vidal se las arreglará para transmitir por Youtube el React de La Roja.

¡Copa Chile y React! Arturo Vidal las hará todas este martes cuando enfrente con Colo Colo a Deportes Puerto Montt por el torneo copero y más tarde se conecte para reaccionar en vivo al amistoso de la Selección Chilena frente a Estados Unidos.

El capitán del Cacique será nuevamente protagonista fuera de la cancha con su tradicional ‘react’ en Youtube, esta vez para analizar el amistoso que disputarán los anfitriones del Mundial 2026 y La Roja en St. Louis, Missouri.

El encuentro, donde el cuestionado proceso de Nicolás Córdova buscará convencer a los hinchas de La Roja, será seguido con atención por el ‘King’, quien ya realizó su primera transmisión durante el amistoso del pasado sábado.

Arturo Vidal reaccionará nuevamente al amistoso de La Roja

Arturo Vidal tendrá una jornada cargada

La tarea no será sencilla para el volante albo, ya que durante la misma jornada deberá ser titular con Colo Colo para enfrentar a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de ida de la Copa Chile.

Pese a la estrechez de horarios, desde Mega le confirmaron a Bolavip que se realizaron las gestiones necesarias para que el capitán de Colo Colo pueda transmitir en vivo sus reacciones al partido de La Roja.

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¿Dónde ver el react de Arturo Vidal?

El react de Arturo Vidal para el amistoso entre Estados Unidos y Chile se podrá seguir a través de mega.cl y del canal oficial de YouTube de Mega, @megaoficial, desde las 20:30 horas.

En paralelo, el partido de La Roja será transmitido por Mega y también estará disponible vía streaming a través de MegaGO.