Nicolás Peric sale en defensa de criticado jugador en la Selección Chilena: “Hay que rodearlo mejor”

En la Selección Chilena hay muchas dudas por lo que fue su primer encuentro dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo que comanda Nicolás Córdova cayó por 1-0 ante Canadá en un compromiso que no dejó muy buenas sensaciones.
Dentro de lo que fue este compromiso, varios jugadores del equipo nacional comenzaron a recibir críticas por lo que fue su desempeño, en la que uno de los apuntados fue Darío Osorio.
Ante esta situación, el ex futbolista Nicolás Peric tomó la palabra en el programa ‘Pauta de Juego’ de Radio Pauta para comentar lo que fue la actuación de ljugador del Crystal Palace, a quien lo protege de las críticas por su rendimiento en ‘La Roja’.
“Es Osorio el encargado de hacer jugar al equipo, pero no puede, hay que rodearlo mejor, no ha podido hacerse cargo, no puede”, partió señalando Peric.
Peric sale en defensa de Osorio | Foto: Photosport
Concluyendo, Peric no duda en lo que ha sido el esfuerzo que ha puesto Darío Osorio para poder mostrarse como un jugador importante en ‘La Roja’, pero el contexto del equipo no le ha favorecido para esto.
“Intenta, trata de hacer lo que tiene que hacer para ver si logra ser el jugador que quiere su equipo también”, cerró.
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En Síntesis
- La Selección Chilena cayó por 1-0 ante Canadá en su primer partido Fecha FIFA.
- El exfutbolista Nicolás Peric defendió públicamente el rendimiento de Darío Osorio en Radio Pauta.
- Las críticas contra Darío Osorio surgieron tras el amargo desempeño de La Roja.