El entrenador Fernando Ortiz confirmó el equipo que armó en Colo Colo para la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Esta tarde Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, después de haber dejado en el camino a Audax Italiano en medio de esta fecha FIFA.

El Cacique vuelve a la Región de Los Lagos después de un año, en lo que fue el recordado partido amistoso donde los albos se inclinaron por 2-1 ante el Velero, que en ese entonces estaba en Segunda División.

El villano de aquella jornada fue el arquero Eduardo Villanueva, quien este martes buscará su revancha en la cancha del Chinquihue, pues vuelve a ser titular en la Copa Chile, luego de sus grandes actuaciones en la ronda anterior.

Para esta ocasión, el entrenador Fernando Ortiz hace un cambio en el equipo titular, que es el ingreso del juvenil Alonso Olguín en defensa, por lo que Erick Wiemberg tendrá una labor más ofensiva por el sector izquierdo.

También repite en la formación inicial el canterano Cristián Díaz, dejando en la banca a la nueva promesa colocolina, Gedeón Díaz, que viene de darle el triunfo ante Audax.

La formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Díaz, Erick Wiemberg; Álvaro Madrid; Lautaro Pastrán y Javier Correa.

Publicidad

La formación de Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt.

¿A qué hora es el partido de Puerto Montt vs. Colo Colo?

El partido de ida entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se juega este martes 29 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue.