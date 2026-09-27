El técnico interino de la Selección Chilena se refirió a lo sucedido esta noche en la derrota por 1-0 ante Canadá en Toronto.

Este sábado La Roja disputó su primer partido amistoso de los tres que tiene agendados en esta gira por Norteaérica por la triple fecha FIFA, donde comenzó con una derrota por 1-0 frente a Canadá.

La Selección Chilena aguantó gran parte del partido con nueve jugadores, por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, por lo que el trámite se hizo muy cuesta arriba.

De todos modos, el entrenador Nicolás Córdova intentó rescatar algunos aspectos del juego de Chile, que nunca se dio por rendido en el BMO Field de Toronto.

“Difícil analizarlo desde propuestas. Los primeros 30 minutos se pueden analizar, creo que ahí hubo dos momentos claros, que fueron los primeros 15 que nos costó entrar al partido, después empezaron a soltarse, encontrar pases, espacios, tuvimos una con César en ese tramo, el gol anulado, creo que estábamos todavía once contra once. Después tuvimos 25 minutos jugando con 10, donde también tuvimos algunas situaciones y el resto del partido jugando con nueve, que claramente el partido se desvirtúa. Pero los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo, hicieron lo que les pedí y así y todo tuvimos ocasión de gol. Se pierde, pero creo que como se dio el partido, creo que se hizo un buen cometido”, comenzó analizando en conferencia de prensa.

“Hay muchas cosas que rescatar, claramente cuando se pierde pasan desapercibidas, pero la personalidad con la que se jugó, la valentía teniendo dos hombres menos, creo que eso es súper rescatable y ahora lo importante es continuar con este tipo de partidos y con la mentalidad de a pesar tener un jugador menos, seguir insistiendo, presionar, tratando de correr. En ese sentido, ellos hicieron un gran desgaste e hicimos el partido que teníamos que hacer en cuanto a las condiciones que se fueron presentando”, añadió Córdova.

Nicolás Códova en la conferencia de prensa en el BMO Field de Toronto. (Foto: Captura)

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El técnico interino, también hizo un llamado de atención por las tarjetas rojas, pues son varios los partidos en que Chile no logra terminar con los 11 jugadores en cancha.

“Lamentable las expulsiones, creo que yo he tenido no sé cuántos partidos con expulsiones. Claramente es un tema que hay que mejorar, es algo que seguramente hay que corregir, pero también es verdad que este nivel de partido se juega con ese nivel de intensidad, entonces es importante que ellos vayan compitiendo de esa manera en campo internacional”, indicó.

“Me quedo con la actitud, con cómo de igual manera, con las condiciones que se nos presentó, igual se trató de buscar, igual tuvimos ocasiones clarísimas. Sí tuvimos situaciones, claramente no tuvimos el control de juego, porque teniendo dos menos cuesta mucho, pero aún así intentaron jugar”, completó el DT de 47 años.

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¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja tiene otros dos compromisos en esta fecha FIFA: el próximo martes 29 de septiembre contra Estados Unidos a las 21:00 horas y luego el martes 6 de octubre ante México a las 23:30 horas.