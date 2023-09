La igualdad sin goles que obtuvo la Selección Chilena ante la Selección de Colombia, en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas trajo repercusiones entre los hinchas nacionales.

Y es que la continuidad de Eduardo Berizzo sigue pendiendo de un hilo y varios históricos de La Roja han salido a pedir la salida del ex DT del Celta de Vigo producto del deslucido nivel de juego en los últimos cotejos.

¿Quiénes suenan como su reemplazante? Hay dos nombres que son del gusto de los simpatizantes del Equipo de Todos, los cuales son Ricardo Gareca (sin club) y Gustavo Quinteros (Colo Colo).

Berizzo sigue en la cuerda floja en la Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

EL FAVORITO DEL TOBY VEGA EN LA ROJA

En conversación con Mediapunta, Marcelo “Toby” Vega se la jugó y dio a conocer a su favorito para hacerse cargo de la Roja en caso que Berizzo no logre obtener resultados positivos en un futuro cercano.

“Yo creo que Quinteros es el tipo idóneo para nuestra selección. Ya lo habían llamado una vez y él se había ilusionado, pero yo creo que esta es la oportunidad”, declaró el panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports.

“Se ha dado el gusto de dejar fuera a jugadores que trajo él mismo, no dieron el ancho y está con puros chicos; Thompson, Vicente Pizarro, Damián Pizarro y les saca te rendimiento”, agregó.

Por último, el ex mundialista con la Selección Chilena dejó en claro que “es unánime lo del técnico, no hay nadie que lo quiera (…) Traer a Gareca es muy caro, prefiero mil veces traer a Quinteros, que está más cercano a los jugadores y le ha sacado rendimiento a jugadores que uno no piensa”.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO QUINTEROS CON COLO COLO?

El adiestrador argentino-boliviano finaliza su contrato a fines de 2023 y todavía no existen ¿ negociaciones con Blanco y Negro sobre su renovación, por lo que su continuidad en el Cacique sigue siendo una incognita.