Este jueves la Selección Chilena visita a Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, donde La Roja llega sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo.

Incluso, Chile se presentó con un equipo de proyección, dejando fuera a los últimos emblemas de la generación dorada, dirigidos esta vez por el técnico interino Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca.

Y uno que volvió a la Selección es el delantero chileno británico Ben Brereton, quien fue titular pero no convenció a los hinchas nacionales en su primer tiempo ante la Verdeamarela.

El atacante de 26 años fue sorprendido un par de ocasiones en posición de adelanto y también falló una ocasión de gol que hizo estallar a los seguidores de La Roja.

Es más, su apellido se hizo tendencia en redes sociales como X (ex Twitter), donde los fanáticos cuestionaron su técnica y también le hicieron más de una broma.

“Brereton más adelantado que Nikola Tesla”, “Brereton tiene fallos técnicos impropios de un futbolista profesional”, “Brereton es más tronco que la chu…”, “Brereton es malísimo”, fueron parte de los comentarios.

Revisa a continuación algunos de los comentarios:

Cabe recordar que Ben Brereton acaba de ser cedido al Derby County del Championship, la segunda división de Inglaterra, proveniente del Southampton que milita en la misma categoría.