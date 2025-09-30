La Selección Chilena presentó su nómina para el amistoso FIFA frente a Perú, generando sorpresa con varios nombres poco habituales en convocatorias anteriores.

Entre los jugadores más destacados se encuentra Jaime Vargas, joven arquero de 20 años que milita en Deportes Recoleta de la Primera B. Su inclusión refleja el interés del cuerpo técnico en descubrir talentos emergentes y proyectarlos hacia el futuro del equipo.

El amistoso ante la Bicolor se convierte así en una oportunidad estratégica, no solo para preparar a los posibles titulares, sino también para familiarizar a la nueva generación con el entorno internacional.

Claudio Borghi explica la nominación de Jaime Vargas en La Roja

En su aparición en el programa de YouTube Picado TV, el exentrenador y actual comentarista Claudio Borghi se refirió a las cualidades del joven arquero y al papel que desempeñará en la Roja.

“Tiene algunas condiciones que se exigen o que se piden en el fútbol internacional: su altura es muy extraño para un arquero chileno”, destacó Borghi.

Jaime Vargas atajando una acción de peligro ante Santiago Wanderers | FOTO: Andres Pina/Photosport

El también panelista de ESPN Chile explicó también la importancia de su nominación al señalar que “va como tercer arquero y tiene un sentido eso. Él quizás no participe de ningún partido, pero va a entrenar con jugadores de alto nivel y lo van acostumbrando a la selección nacional”.

Los números de Jaime Vargas en Deportes Recoleta

En esta temporada, Jaime Vargas ha disputado 27 partidos con Deportes Recoleta, en los que recibió 31 goles, pero logró mantener su portería en cero en nueve encuentros.