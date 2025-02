La Selección Chilena sigue su preparándose en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para lo que será el amistoso ante su similar de Panamá, el que se disputará en el Estadio Nacional.

El entrenador argentino Ricardo “El Tigre” Gareca sorprendió a todos al nominar a varios jugadores de la Generación Dorada, como son: Charles Aránguiz, Arturo Vidal – los cuales fueron liberados días después por molestias físicas – Marcelo Díaz, y Mauricio Isla.

Esta situación ha generado un lindo debate entre los hinchas chilenos en redes sociales, pues algunos se mostraron de acuerdo con la nominación de estos futbolistas, mientras que otros la criticaron.

Gareca sigue recibiendo críticas en su estadía en nuestro país | FOTO: Javier Torres/Photosport

Fernando Solabarrieta vuelve a criticar a Ricardo Gareca en La Roja

El periodista Fernando Solabarrieta ha sido un fiel detractor del “Tigre” y esta vez volvió a criticar en el programa Marca Personal de La Metro TV al adiestrador por su nómina ante el duelo ante Los Canaleros.

“En la nómina observabas a Isla, Aránguiz, Vidal, Díaz ¿A qué apuntabas? ¿A darle minutos a jugadores que ya tenían recorrido? Yo no entiendo a Gareca y no lo he entendido”, afirmó el relator deportivo.

“Esta nómina había jugadores de 38 años y otros de 20 y eso no lo entiendo, es una equivocación de Gareca”, cerró Solabarrieta.

Chile vs. Panamá: ¿Cuándo es el amistoso’

Este sábado 8 de febrero a las 20:30 horas, La Roja recibirá la visita de Panamá en el Estadio Nacional.