Lawrence Vigouroux tuvo su debut con la Selección Chilena adulta en la derrota por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná. El golero del Swansea será titular con la Roja frente a Uruguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El formador de Claudio Bravo y reconocido preparador de arqueros, Julio Rodríguez le entregó un consejo al guardameta que será estelar este martes a las 20:30 en el Estadio Nacional.

“Que salga al juego aéreo. No tiene defensores muy altos, salvo Guillermo Maripán. Paulo Díaz no es tan alto, aunque cabecea bien y todo, pero los jugadores más altos, tienen más posibilidades de ganar arriba, entonces el que tiene que estar más atento a este tipo de situaciones en este caso es el arquero”, aconsejó Hulk en conversación con BOLAVIP.

Además se refirió al tema del idioma del golero: “La comunicación del arquero, la organización es uno de los factores más importantes del juego del arquero. Debe tener algunas frases hechas en nuestro idioma, porque eso es super importante”.

“¿Cómo se va a comunicar si no sabe dirigir en nuestro idioma? Diría que podría ser un problema para él, porque –como no lo maneja tan bien– hay situaciones muy rápidas, en las cuales el arquero tiene que dirigir rápido y aparte tiene que organizar a su equipo”, añadió.

El juego de pies en un arquero

Julio Rodríguez además analizó la importancia del jugar bien con los pies, algo que ya está instaurado en todo el planeta: “Eso ya lo tienen claro casi todos los técnicos del mundo. Eso llegó hace hartos años atrás, algunos recién lo están utilizando”.

“El juego con los pies no es sólo un problema del arquero, es de todo el equipo, tienen que saber pasarle el balón al arquero, después tienen que hacer movimientos una vez que pasen el balón, el arquero lo mismo. Requiere también de dirección, de organizar y de saber dónde el arquero necesita el balón”, complementó.