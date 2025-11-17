La Selección Chilena dejó buenas sensaciones tras lo que fue su victoria por 2-0 ante la Selección de Rusia en Sochi con los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Gonzalo Fouillioux analizó en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube el partido del equipo de todos, en la que destacó al defensor nacional, Gabriel Suazo como la gran figura de Chile.

“Suazo fue el mejor de Chile, exacerba confianza, es un mejor Suazo que el de hace un año, por ejemplo. Muy bien en los duelos defensivos, en ese sentido siempre ha sido una garantía”, parte señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador declara que el ‘Gaby’ se ha consolidado como un importante nombre tanto en las labores defensivas como ofensivas de Chile, en donde fue clave en uno de los goles de ‘La Roja’.

Suazo fue elogiado por Fouillioux | Foto: Photosport

“Después, muy criterioso para sumarse constantemente al ataque, tomando buenas decisiones, descargando en los momentos precisos, fue fundamental en el segundo gol, en el paso para ir a recuperar en el gol de Brereton”, declara.

Concluyendo, Fouillioux dejó más que claro que el jugador del Sevilla se sigue consolidando y hoy por hoy es la gran figura que tiene la Selección Chilena.

“Yo creo que por una amplia distancia fue el mejor jugador de Chile”, cerró

En Síntesis…