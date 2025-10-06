El ex entrenador de Colo Colo y actual comentarista, Claudio Borghi, no quedó ajeno a los dichos de Arturo Vidal quien en las últimas horas criticó duramente el trabajo del técnico Nicolás Córdova al mando de la selección chilena en el Mundial Sub 20.
Este lunes se dieron a conocer los dichos del ‘King’ quien le pegó fuertemente al actual DT de La Roja. “Si me preguntas a qué juega la selección, no te puedo decir porque no entiendo a lo que juega. Veo ganas en los muchachos, están haciendo lo posible, pero más allá no puedo decir, porque no hay una idea, no hay una forma de atacar ni defender”, dijo Vidal en un evento el pasado fin de semana.
“No sé que está trabajando, no sé cuánto tiempo lleva trabajando que no se ha visto el trabajo”, insistió el mediocampista y capitán del Cacique.
Borghi le da con todo a Vidal: “A la mier…”
Los dichos del bicampeón de América pegaron fuerte en el ‘Bichi’ Borghi quien le respondió con todo al futbolista de 37 años. “Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la selección cuándo no tenían buenos rendimientos, esa vez paró y dijo ustedes ven todo mal, entonces a la mier…”, indicó el campeón del mundo en ESPN.
“Él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado”, detalló.
“No se es campeón del mundo por ser local, se es porque tienes condiciones como para imponerte a rivales deportivos. Está comprobado que las selecciones juveniles no funcionan, la adulta no funciona con cambios de entrenadores, entonces esto es lo que me molesta, si pido que a mi equipo no lo molesten y después criticó a la selección de mi país con jóvenes me parece injusto”, remató.