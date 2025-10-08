La Selección Chilena Sub 20 dijo adiós al Mundial que se está disputando en el país el día de ayer, donde cayó de manera estrepitosa y humillante ante México, selección que le dio un baile a La Roja en Valparaíso y la vapuleó por 4-1.

Uno que sacó la voz tras la eliminación fue Ian Garguez, jugador de Palestino quien entregó sus sensaciones después de la caída ante los norteamericanos: “Es duro perder de esta manera, en casa. Lo intentamos todo el partido, creamos todo el partido y no se nos dio”, dijo.

Garguez entrega espaldarazo a Córdova. | Foto: Photosport

“A mirar hacia adelante y pensar en positivo que se nos vienen grandes cosas a cada uno de nosotros. Todos remamos hacia el mismo lugar y lamentablemente no se nos dieron los resultados”, siguió en su discurso.

Consultado por la continuidad de Nicolás Córdova en el cargo tras el fracaso en el Mundial, donde se perdieron 3 de 4 partidos, Garguez es enfático: “Yo creo que es una respuesta obvia. Todos nosotros deseamos que el profesor siga, tiene muchas cosas por enseñar y nosotros felices si él sigue”, dijo.

Ahora, será materia de la ANFP evaluar el trabajo de Nicolás Córdova y el proceso que está llevando en Juan Pinto Durán, donde a la luz de los hechos la presentación de Chile en el Mundial Sub 20 fue para el olvido.

El paso de La Roja por el Mundial

La Roja solo pudo ganar un partido y fue en el debut ante Nueva Zelanda por 2-1. Tras eso, cayó 0-2 con Japón, 1-2 con Egipto y 1-4 con México en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025.