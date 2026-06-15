Según trascendió, el presidente del elenco argentino va por Rodrigo Echeverría en el libro de pases. No es el único interesado.

El mercado de fichajes está encendido y por ello una figura de la Selección Chilena puede cambiar de club. ¿Qué pasó? Juan Román Riquelme lo sigue minuciosamente.

Según informó AS Chile, el presidente de Boca Juniors mantiene un antiguo deseo y quiere concretar su arribo a La Bombonera en este período de transferencias. Sin embargo, no es el único interesado.

Ese es el caso de Rodrigo Echeverria, que también está en la mira de elencos como Independiente de Avellaneda y Gremio de Porto Alegre. Se ha convertido en una atracción del libro de pases.

“El mediocampista formado en Universidad de Chile es un viejo anhelo de Juan Román Riquelme, que ya intentó incorporarlo cuando estaba en Huracán”, indicó la fuente citada.

A su vez, el sitio advirtió que Santos FC “lo tiene en una lista de posibles fichajes. Es una zona del campo donde sigue buscando certezas sufrirá bajas y buscará reforzarse para intentar clasificar a la próxima Copa Libertadores“.

Rodrigo Echeverría asoma en el horizonte de Boca Juniors. (Imagen: Photosport)

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Figura de la Selección Chilena en la mira de Boca Juniors

Durante la presente campaña, Rodrigo Echeverría ha disputado una totalidad de 33 compromisos en el León FC. En dichos enfrentamientos, no logró anotar goles, pero aportó una asistencia.

Si bien tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, no se descarta una posible partida para el segundo semestre. Todo se resolverá en las siguientes semanas.

En resumen:

Boca Juniors e Independiente buscan el fichaje del mediocampista chileno Rodrigo Echeverría.

e Independiente buscan el fichaje del mediocampista chileno Rodrigo Echeverría. El volante Rodrigo Echeverría , de 31 años, registra 33 partidos jugados en León FC.

, de 31 años, registra 33 partidos jugados en León FC. El futbolista tiene contrato vigente con su actual club hasta diciembre de 2027.