“La culpa es de esos giles”: Jean Beausejour sale en defensa de Marcelo Díaz tras sus críticas en La Roja

El volante nacional, Marcelo Díaz sorprendió a todos en las últimas horas al anunciar lo que es su retiro del fútbol profesional a final de esta temporada, dejando gratos recuerdos por lo que ha sido su gran carrera y en particular, siendo un hombre clave en la Selección Chilena.

Sobre esta decisión, otro histórico de nuestro fútbol como lo es Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN para comentar lo que ha sido la injustificada crítica que recibió Marcelo Díaz en su etapa final con ‘La Roja’, puntualmente en lo que fue la Copa Confederaciones.

“La culpa es de esos giles que lo recuerdan por eso, no creo entren en esa dinámica y lo recuerden por algo que no tiene nada que ver con lo hermoso de su carrera”, parte señalando Beausejour.

Agregando a esto, el ‘Bose’ siente que toda la crítica que ha recibido ‘Carepato’ ha sido de forma injustificada y que cualquier persona que sea futbolizada, sabe de la importancia del hoy jugador de la U dentro de la Selección Chilena.

Díaz anunció su retiro del fútbol | Foto: Photosport

“Son decisiones, te pueden gustar o no, pero es parte de. Yo entiendo, hay cabezas de termo que le buscan la quinta patada al gato, pero la gente futbolizada sabe que Marcelo no tuvo nada que ver con ninguna derrota y fue parte importante de La Roja”, declaró.

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Concluyendo, Beausejour destacó las grandes cualidades futbolísticas con la que aportó y deslumbró Marcelo Díaz dentro de su carrera, tanto en la Selección Chilena como en sus equipos, en la que sin duda lo hicieron convertrse en jugador importante en la historia de nuestro país.

“Es un jugador con carácter, cuando yo digo un jugador con carácter es un tipo que siempre quería la pelota, un mejorador de contexto, un tipo que tenía un pase de salida de lo mejor que ha pasado en la selección. Él jugaba igual contra Brasil o contra una selección de un menor tono. Se retira un gran jugador, que reconfiguró la posición de volante fijo”, cerró.

En Síntesis

Marcelo Díaz anunció su retiro del fútbol profesional al final de la temporada.

anunció su retiro del fútbol profesional al final de la temporada. Jean Beausejour defendió al volante en el programa F360 de ESPN .

defendió al volante en el programa . El exfutbolista cuestionó las críticas a Díaz por la Copa Confederaciones.