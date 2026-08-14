Fernando Gago confirma baja en la Universidad de Chile ante Deportes Limache: “No va estar disponible”

El entrenador Fernando Gago confirmó esta baja en la Universidad de Chile ante Deportes Limache

Universidad de Chile tendrá este fin de semana un partido fundamental dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Deportes Limache en la quinta región del país.

En la previa a este duelo, el entrenador Fernando Gago conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y dio a conocer una importante baja para el partido ante Deportes Limache: Israel Poblete.

“Israel no va estar disponible para este partido”, partió señalando Gago sobre esta importante ausencia en su equipo.

Sobre lo que será este compromiso ante los ‘Tomateros’, el estratega sabe que será un desafío complicado por lo que es el rival y la cancha sintética, pero en la que han trabajado a full para poder sumar una victoria como visitantes.

Poblete será baja en la U | Foto: Photosport

“Es un campo de juego sintético, es distinto el partido, nosotros estamos acostumbrado toda la semana a entrenar en pasto, vamos a jugar en una cancha totalmente distinta”.

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“Nos tenemos que acomodar a esa situación de lo que implica el partido, tenemos que entender cómo vamos a jugar, en qué situaciones de juego y que vamos a querer aprovechar la velocidad que pueda generarse en el sintético”, remarca.

Concluyendo, Gago deja en claro que el equipo tiene estar bastante efectivo en lo que será su elaboración de juego ante Deportes Limache y poder imponer sus condiciones para quedarse con los tres puntos.

“Tenemos que tener circulaciones rápidas y finalizar jugadas, va a ser un partido interesante. Sabemos lo que implica el rival y el campo, pero tenemos que tener claro lo que queremos hacer nosotros”, cerró.