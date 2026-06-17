El ex hombre fuerte de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors revela detalles de la situación del delantero chileno.

No es ningún secreto que Carlos Palacios lleva mucho tiempo de baja en Boca Juniors. En los últimos días, ha tomado mucha fuerza el rumor de que el nuevo director técnico del cuadro Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, lo incluyó en su lista de prescindibles para el segundo semestre.

Ante este panorama, se ha especulado intensamente con un posible retorno a Colo Colo, el club desde donde dio el gran salto hacia La Bombonera para cumplir el sueño de vestir la camiseta que inmortalizó su gran ídolo, Juan Román Riquelme.

Precisamente Riquelme, actual presidente de la institución, fue uno de los que más luchó por cerrar su fichaje en su momento y o hizo en conjunto con Mauricio Serna, exvolante colombiano y referente boquense, quien en agosto del año pasado dejó su cargo en el consejo asesor del club.

El popular “Chicho”, aprovechando su estadía en la Copa del Mundo 2026, conversó en exclusiva con Redgol para desclasificar los verdaderos motivos del calvario que vive el atacante chileno en Argentina.

“Carlos ha estado mucho tiempo lesionado. Jugó muchos partidos y la rodilla se le inflamaba. Siempre por el deseo de jugar, competir y demostrar, estuvo gambeteando la cirugía. Al final tomó la decisión”, aseguró Serna, explicando que la reciente operación de rodilla de “La Joya” fue el desenlace de arrastrar una dolencia por largo tiempo.

Chico Serna defendió a Carlos Palacios (Getty Images)

Publicidad

Chicho Serna revela el drama de Carlos Palacios

Además de lo físico, el oriundo de Medellín reconoció que el aspecto anímico ha sido un factor clave: “Creo que ha tenido algunos temas familiares, sobre todo el de sus hijos. No debo profundizar, no soy el indicado, pero sé que lo ha afectado”, reveló.

“Es un jugador que necesita compañía, abrazos y cariño. Desde el lado del club, dirigentes, presidente y compañeros se lo están brindando. Cada día va a poder mejorar”. — Mauricio ‘Chicho’ Serna.

Aunque el exdirigente prefirió no profundizar en el delicado inconveniente familiar que mermó el ánimo de Palacios, sí dejó en claro que el ex Unión Española necesita un entorno protector para rendir al máximo de sus capacidades.

Publicidad

Para cerrar, el mundialista con Colombia lanzó una frase que sonó a un directo desafío para el futbolista de 36 partidos y tres goles con la camiseta Azul y Oro: “Creo que Palacios tiene todo para triunfar, ahora depende que él lo quiera hacer”, sentenció, evidenciando que el talento está intacto, pero la pelota ahora está en el terreno del chileno.