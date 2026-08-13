El recordado delantero abordó el retiro del mediocampista, con el que compartió camarín en la Selección Chilena.

El adiós de Marcelo Díaz genera eco. Luego de una carrera llena de éxito, el volante colgará los botines al término de la temporada, lo que provocó la reacción de un compañero que tuvo en la Selección Chilena.

¿De quién se trata? Mauricio Pinilla comentó la noticia que remece al balompié criollo y acabó con un mito: el mediocampista nunca fue el encargado de filtrar qué pasaba al interior de La Roja.

Al menos, así lo aseveró el recordado delantero, que fue dos veces campeón de América junto al combinado nacional. Estuvo en aquel camarín que se quebrantó luego de una serie de polémicas.

“De toda la historia que hay con Marcelo Díaz… ¡Él no es el sapo! Porque siempre se le trató del sapo de la selección y tal”, comenzó señalando en los micrófonos de ESPN Chile.

Luego, ahondando en las conspiraciones contra el oriundo de Padre Hurtado, complementó: “Pero él no era el sapo, era otro. Aprovecho de aclararlo, porque Marcelo es un buen tipo“.

Mauricio Pinilla derribó los mitos sobre Marcelo Díaz en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Se retira un campeón con la Selección Chilena

Cabe destacar que en su carta de despedida, Marcelo Díaz expresó su emoción por haber representado al país. Y qué manera de hacerlo: con dos títulos en los que fue protagonista absoluto.

“En el medio hubo un camino largo. Deportes La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta, Pumas, Racing, Libertad, Audax Italiano, la Selección Chilena y el privilegio de volver a casa para cerrar el ciclo“, reflexionó.

“De todos los regalos que me dio este deporte, el más grande sin dudas fue la gente que crucé (…) Mis compañeros de una generación irrepetible, con quienes tuvimos la fortuna de ser bicampeones América y jugar un Mundial“, indicó.