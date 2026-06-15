Mauricio Israel revela al nuevo entrenador de la Selección Chilena: “Me lo dan por hecho”

Según informó el periodista, Sebastián Beccacece asumirá en La Roja. Actualmente, participa en el Mundial de 2026.

La Selección Chilena busca entrenador, pero Mauricio Israel se la jugó. ¿Qué pasó? El comunicador asegura que el combinado nacional ya tiene definido al encargado de tomar el fierro caliente.

Según indicó el periodista en los micrófonos de Círculo Central, el nuevo DT de La Roja será Sebastián Beccacece. A pesar de que actualmente dirige a Ecuador, su futuro estaría sentenciado.

Y es más, el rostro de TV advierte que el estratega argentino pudo asumir el cargo en los últimos meses. Sin embargo, priorizó mantenerse enfocado en el Mundial de 2026.

“Más que en el radar, me dan como hecho que la negociación estaba lista. Él estuvo a punto de irse, pero decidió quedarse hasta el término del Mundial, pero no va a seguir en Ecuador, esa es una decisión tomada”, lanzó.

“Tuvo problemas de inscripción de jugadores en Ecuador, como técnico de la U pateó un refrigerador, sale con polémica de Ecuador pese a haberlo clasificado muy bien. Será el próximo entrenador de la Selección“, agregó.

Según Mauricio Israel, el DT de la Selección Chilena será Sebastián Beccacece. (Foto: Getty Images)

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Aprueba a Sebastián Beccacece en la Selección Chilena

Finalmente, el controversial personaje le puso el visto bueno al director técnico, que conoce de cerca a La Roja: fue ayudante de Jorge Sampaoli en la obtención de la Copa América 2015.

“Creo que hace muchos años que Chile no tiene un técnico con esos pergaminos. Me parece que es un tremendo golpe, me lo dan por hecho”, cerró sobre la Selección Chilena.

En síntesis:

El periodista Mauricio Israel aseguró que Sebastián Beccacece será el nuevo DT de Chile.

aseguró que Sebastián Beccacece será el nuevo DT de Chile. El entrenador Sebastián Beccacece dirige actualmente a la Selección de Ecuador.

dirige actualmente a la Selección de Ecuador. El técnico argentino fue ayudante de Jorge Sampaoli en la Copa América de 2015.