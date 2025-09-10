Las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 de la Selección Chilena fueron para el olvido, donde La Roja remató en el último lugar de la clasificación y completó tres citas mundialistas sin poder decir presente.

Pese a que se cerró con un empate digno ante Uruguay sin goles y ya se empieza asomar el recambio tras la Generación Dorada, no fue suficiente para quedarse con los tres puntos y salir del sótano de la tabla.

Uno que ve con buenos ojos lo mostrado ayer fue Romai Ugarte, periodista nacional quien en diálogo con Bolavip Chile dijo que “Se vio otro Chile, un Chile con ganas, que entiende lo que es el fútbol chileno a través de Córdova, que sabe lo que está pasando”.

Romai quería a Córdova desde antes. | Foto: Photosport

Tras cartón, Romai da a conocer su gran queja hacia la ANFP: “¿Por qué no se puso a Córdova antes? No se atreven, si no saben de fútbol. Esta es una selección que combina jugadores jóvenes, ganas, otra visión”

“Chile jugó contra un equipo clasificado al Mundial y no fue menos que nadie. Tuvo las mejores oportunidades, algunas muy claras y con jugadores que con Gareca no tenían ninguna opción”, complementó.

Lo cierto es que la ANFP buscará un entrenador titular para la Selección Chilena y Nicolás Córdova no dirigirá el plantel adulto, toda vez que estará abocado a la Sub 20 que tiene el Mundial de la categoría en unas semanas más.

La Roja en el fondo

La Roja terminó en el último lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, uno menos que Perú que fue el penúltimo y en el día de ayer cayó por la cuenta mínima ante Paraguay en condición de local.