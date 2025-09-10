La Selección Chilena le puso punto final a las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con un empate sin goles ante Uruguay, compromiso que pareció más un entrenamiento que un partido por los puntos.

La Roja no solo completó un nuevo encuentro sin victoria en el camino mundialista, sino que además registró su quinto partido consecutivo sin siquiera poder anotar un gol, evidenciando de esa manera una de las grandes falencias de este equipo.

Así lo analizó también Pablo Flamm, periodista y conductor del programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports, donde dijo que “Desde la victoria 4-2 a Venezuela en el Estadio Nacional que Chile no hace un gol, son 5 partidos”.

Brereton no tuvo una buena jornada ante Uruguay. | Foto: Photosport

En esa línea, el destacado periodista nacional se hace la pregunta que muchos hinchas de La Roja se hicieron en el día de ayer y en los últimos partidos: “¿Dónde está el gol?, ¿quién hace el gol acá en Chile? Los partidos se ganan con goles”.

“Tú puedes pelear, jugar, tener las ganas y la intención, pero si en 5 partidos no haces un gol no tienes por dónde. ¿Es Gonzalo Tapia? No. ¿Es Ben Brereton? No, nunca, para mí y con todo respeto es un jugador sobrevalorado”, complementó con una feroz crítica al chileno-inglés.

Más allá de Ben Brereton, lo cierto es que la Selección Chilena lleva años sin mostrar un nivel de juego óptimo y eso se ha visto reflejado en la cancha donde, hoy por hoy, Chile es el más malo del continente.

La Roja en la tabla

La Roja terminó en el último lugar de la clasificación con 11 puntos, superado por Perú con 12 unidades y el resto de Sudamérica que miran desde arriba a un Chile que ya no asusta a nadie.