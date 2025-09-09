Marcelo Bielsa dejó una huella imborrable en el fútbol chileno. Su exitoso proceso que llevó a Chile a los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica es inolvidable para los hinchas de la Roja. El Loco regresó a Santiago, pero ahora como DT de Uruguay.

El entrenador fue el más aplaudido en la presentación de los equipos y durante el compromiso los hinchas le dedicaron un especial cántico para reconocer lo que su trabajo en Chile.

“Bielsa, Bielsa querido, los chilenos jamás te olvidarán”, se escuchó claro desde las tribunas del Estadio Nacional, dando muestras de un futbolero agradecido con el entrenador.

Pero eso no fue todo, ya que también los fanáticos le dedicaron un lienzo. “Tu legado está en cada cancha”, se desplegó en un telón en el sector Andes del Coloso de Ñuñoa.

El periodista Rodrigo Eyzaguirre relató cómo fue la reacción de Bielsa. “El Loco respondió con todos tímidos saludos”, reportó a través de su cuenta de X.