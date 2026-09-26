El entrenadro Nicolás Córdova perdió a uno de los pilares de La Roja en defensa para esta gira por Norteamérica.

Este sábado la Selección Chilena tiene su primer partido amistoso de los tres que tiene agendados para esta triple fecha FIFA, donde esta noche La Roja visita a Canadá en Toronto.

Pero en la previa del duelo, el Equipo de Todos sufrió una sensible baja, que hace perder al técnico interino Nicolás Córdova a uno de sus pilares en defensa.

Se trata del defensor Benjamín Kuscevic, uno de los más experimentados de la última nómina, quien se habría desgarrado, según el comunicado que sacó el cuerpo médico de la Selección.

Es más, el futbolista de 30 años fue liberado, pues el tiempo de recuperación supera los plazos de los siguientes dos partidos amistosos.

“Benjamín Kuscevic ha sido liberado de la convocatoria. El jugador sufrió una lesión muscular de bajo grado confirmada por imágenes el día de ayer (viernes), que le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”, indicaron.

Benjamín Kuscevic es baja de última hora en La Roja. (Foto: Joshua Devenie / www.photosport.cl)

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Cabe recordar que el zaguero justamente milita en el Toronto FC de la MLS, equipo que pone a disposición su estadio, el BMO Field, para el amistoso de esta jornada. Este recinto deportivo fue sede del pasado Mundial 2026.

¿A qué hora es el partido entre Canadá vs. Chile?

El partido amistoso entre Canadá y Chile se juega este sábado 26 de septiembre a partir de las 20:00 horas de nuestro país.

Luego de este duelo, La Roja tiene otros dos compromisos: contra Estados Unidos el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas y frente a México el martes 6 de octubre a las 19:30 horas.