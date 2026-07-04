Marruecos clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026: este será su rival tras vencer a Canadá

Marruecos avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y este será su rival en la próxima ronda .

Hace unos instantes se puso punto final a al primer partido dentro de los octavos de final el Mundial 2026, en donde la Selección de Marruecos se enfrentaba a Canadá en Houston.

En lo que fue un partido intenso, el conjunto ‘Marroquí’ consiguió un importante triunfo y logró avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras vencer por 3-0 a Canadá.

Con este resultado, la Selección de Marruecos logró su boleto a lo que son los cuartos de final de la Copa del Mundo, en la que debe esperar por su próximo rival.

¿Su próximo rival? saldrá del ganador del compromiso que enfrentará en esta jornada a la Selección de Francia y la Selección de Paraguay.

Marruecos derrota a Canadá y avanza a la ronda de los ocho mejores | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Marruecos en los cuartos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 saldrá de la llave que enfrentará a Francia contra Paraguay.

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¿Cuándo disputará su partido por los cuartos de final del Mundial?

El duelo entre Marruecos y el ganador entre Francia/Paraguay se disputará el jueves 9 de julio a partir de las 16:00 horas en el Gillette Stadium..