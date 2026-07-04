¿Por qué no juega Alphonso Davies en el duelo entre Canadá y Marruecos en el Mundial 2026?

La razón por la que el defensor canadiense no dirá presente en el duelo ante Marruecos.

La Selección de Canadá tiene hoy uno de los encuentros más importantes en su historia en este Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Jesse Marsch enfrenta a Marruecos, por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección canadiense ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.

Se trata del defensor Alphonso Davies, el jugador de Bayern Múnich no será considerado por Marsch desde el primer minuto, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de sus suplencia?: El lateral de 25 años se viene recuperando de un problema físico, en la que su DT optó por aún no darle la titularidad, a pesar de que vio algunos minutos en el pasado encuentro de Canadá ante Sudáfrica en 16vos de final.

Davies no será titular en Canadá | Foto: Getty Images

De esta forma, Davies esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país a conseguir un importante logro, que es avanzar a la ronda de los ocho mejores equipos del Mundial.

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