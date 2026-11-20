Según trascendió, Pablo Guede está en la lista para asumir en la Selección Chilena. Actualmente, trabaja en Alianza Lima.

La Selección Chilena busca entrenador y hay candidatos para todos los gustos. La prioridad es Manuel Pellegrini, que aún no determina su futuro en España y esto supone una incógnita: si no es él, ¿quién?

Es por esto que la ANFP baraja distintas cartas y, según informa Eugenio Salinas para Radio ADN, hay un plan B que sorprende. Su nombre es conocido en el país y es el de Pablo Guede.

A pesar de comandar actualmente a Alianza Lima, el DT argentino asoma como potencial estratega de La Roja. Esto, si el principal apuntado descarta aceptar el desafío en el combinado nacional.

“Es uno de los nombres que está en carpeta para asumir la dirección técnica (…) Aparece como una alternativa en caso de que Manuel Pellegrini decline la posibilidad de dirigir a la Selección Chilena“, indica la fuente.

Luego, sobre la misma línea, agrega: “El técnico del Real Betis es el principal candidato para asumir el cargo, aunque mantiene contrato vigente con el club español hasta mediados de 2027″.

Pablo Guede está en la mira de la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Pablo Guede es opción en la Selección Chilena

Durante esta campaña, el entrenador con paso por Colo Colo y Palestino acumula 35 encuentros en Alianza Lima. En ellos, cosechó 20 victorias, 10 empates y cinco derrotas.

Cabe consignar que otro de los directores técnicos que asoman en la lista para dirigir a la Selección Chilena (además de Manuel Pellegrini y Pablo Guede) es Gustavo Álvarez. Se encuentra en Liga Deportiva Universitaria.