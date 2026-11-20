La liga norteamericana destapó que el delantero percibe cerca de 250 millones de pesos chilenos mensualmente en el CF Montréal.

El mercado de fichajes está por comenzar y los rumores surgen como pan caliente. Uno de ellos, indica que Alexis Sánchez está en la órbita de Colo Colo y Universidad de Chile para 2027.

Sin embargo, ambos clubes tienen un complejo obstáculo para conseguir sus servicios: su sueldo en el CF Montréal es millonario. Así lo reveló la propia MLS a través de sus plataformas oficiales.

Según reportó la liga norteamericana, el histórico seleccionado de La Roja recibe cerca de 2.965.000 dólares al año. Esto, en pesos chilenos, equivale a un aproximado de 250 millones mensuales.

Al ser jugador franquicia en el cuadro canadiense, su estatus lo ubica por sobre sus compañeros. No obstante, está lejos de ser uno de los mejores salarios de la competencia.

¿Quién lidera dicho ranking? Lionel Messi en el Inter Miami con US$28,3 millones anualmente. Tras él asoman Robert Lewandowski con US$19,5 millones en el Chicago Fire y Antoine Griezmann con US$13,9 millones en Orlando City.

Alexis Sánchez está en la mira de Colo Colo y Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez interesa en Colo Colo y Universidad de Chile

Durante esta campaña, el oriundo de Tocopilla ha disputado una totalidad de 17 compromisos en el CF Montréal. En estos encuentros, no anotó goles ni entregó asistencias.

Cabe consignar que el contrato de Alexis Sánchez tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2027. Por el momento, tiene su futuro en incertidumbre.