Palestino recibe a Unión La Calera este viernes 20 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna. Palestino viene de caer 0-1 ante Deportes La Serena y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Unión La Calera viene de ganarle 1-0 a Huachipato y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Palestino y Unión La Calera
Palestino (4-2-3-1): Sebastián Pérez, José Bizama, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga, Dylan Glaby, Francisco Montes, Nicolás Meza, Marcelo Eggel, Ronnie Fernández, César Munder. DT: Guillermo Farré.
Unión La Calera (4-2-3-1): Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez, Martín Hiriart Espinoza, Rodrigo Pérez, Brian Nicolás Ferreyra, Camilo Moya, Sebastián Sáez, Matías Campos. DT: John Armijo.
La previa de Palestino y Unión La Calera: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna
- Historial: 32 cruces — Palestino ganó 11, Unión La Calera ganó 8 y empataron 13
- Último antecedente: 24/05/2026: Unión La Calera 1-2 Palestino
- Próximo partido de Palestino: vs. Audax Italiano, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Unión La Calera: vs. Universidad de Concepción, domingo 29 de noviembre