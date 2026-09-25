Revelan roce entre Alexis Sánchez y la ANFP por esta razón: “Descolocó al atacante”

La entidad invitó al oriundo de Tocopilla al duelo entre la Selección Chilena y Canadá. ¿El problema? El delantero no puede asistir.

La Selección Chilena se alista para enfrentar a Canadá en Toronto. El combinado nacional prepara su primer duelo amistoso en fecha FIFA, aunque ya tiene una polémica en la previa: se reveló un cruce entre Alexis Sánchez y la ANFP.

¿La razón? La entidad invitó al atacante a presenciar el compromiso de este 26 de septiembre, pero no consideró un punto crucial: el ariete debe disputar el encuentro entre CF Montréal y Cincinatti por la MLS prácticamente en paralelo.

Por ello, según reportó El Deportivo de La Tercera, el oriundo de Tocopilla quedó asombrado y no para bien. Le tuvo que decir que no al país al que aún espera volver a representar en el futuro.

“Obviamente, el goleador histórico de Chile se vio obligado a rechazar de inmediato el ofrecimiento de la Federación (de Fútbol de Chile)”, comenzó indicando el sitio.

“Era incompatible con sus responsabilidades laborales, ya que debe jugar apenas media hora más tarde (20:00 horas y 20:30 horas de Chile) y a más de 500 kilómetros de distancia. Aquel detalle descolocó al atacante“, agregó.

Tensión entre Alexis Sánchez y la ANFP por partido de La Roja. (Imagen: Photosport)

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Revelan cruce entre Alexis Sánchez y la ANFP

A su vez, la publicación aportó con otra particularidad del roce entre los actores mencionados: el experimentado futbolista se sorprendió al enterarse de la iniciativa. ¿Por qué? Aún no se retira de La Roja.

“Le resultó extraño -siendo un jugador activo- recibir una invitación para ir a ver el partido de una selección a la que anhela seguir perteneciendo (…) La propuesta, además de imposible de aceptar, se sintió un poco fuera de lugar“, señaló.

“Una simple idea que nació de una buena intención terminó por generar un impasse entre la Selección Chilena y su goleador histórico“, cerró.