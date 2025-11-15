Claudio Bravo es una de las voces más autorizadas cuando se habla del arco de la Selección Chilena. Con más de una década como titular, dos Copas América ganadas y una carrera consolidada en Europa, el histórico capitán se ha convertido en un referente obligado cada vez que surge el debate sobre la renovación en La Roja.

En un escenario donde Chile busca recomponer su base y proyectar el futuro pensando en el próximo proceso clasificatorio, el análisis de Bravo toma aún más relevancia.

La discusión sobre quién debe asumir el arco en los años venideros ha estado sobre la mesa, especialmente ante la falta de un heredero indiscutido tras la salida del propio portero del Real Betis.

Tanto Vigouroux como Gillier son titulares en sus respectivos clubes | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, el buen momento de algunos arqueros en el extranjero como Lawrence Vigouroux o Thomas Gillier y la necesidad de apostar por un proyecto a largo plazo han abierto la puerta a nuevas alternativas.

Claudio Bravo tiene su arquero favorito: Thomas Gillier

En ese contexto, el oriundo de Viluco sorprendió a todos en ESPN Chile al mencionar a un nombre que llena su paladar para hacerse cargo del pórtico del Equipo de Todos.

“Yo ahora buscaría juventud y así tener un arquero por dos o tres clasificatorias. Son posiciones claves, donde tú no tienes que rotar mucho, donde debes tener un tipo que genere confianza y liderazgo. Pasa lo mismo con un buen central o delantero, son posiciones vitales”, señaló Bravo.

Pero el meta no se quedó solo en la idea y apuntó directamente a su candidato. “Me encantaría ver competir a Thomas Gillier, saber el nivel real que tiene. Sé que Rusia no te da un nivel que te puede dar Brasil o Argentina de visita, pero me gustaría ver un chico joven y que sea alguien joven el que lleve el peso de una clasificatoria”, remató.

Chile vs. Rusia: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre Chile y Rusia arranca a las 12 de la tarde de este sábado 15 de noviembre.

TV: ¿Cómo ver Chile vs. Rusia?

Chilevisión transmitirá el partido.