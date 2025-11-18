La Selección Chilena, de la mano de Nicolás Córdova, continúa con los amistosos en Rusia en estas nuevas fechas FIFA, donde este martes enfrentará al símil de Perú en un nuevo Clásico del Pacífico.

La preparación y los resultados de La Roja en esta gira generan expectativa, luego de que los dirigidos por Córdova derrotaran por 2-0 a Rusia en el primer partido, recuperando confianza tras varias presentaciones irregulares y mostrando un rendimiento más sólido.

Sin embargo, una situación fuera de la cancha se robó todas las miradas y refleja cómo el fútbol y las redes sociales se entrelazan, trascendiendo fronteras y convirtiendo a los jugadores en figuras globales incluso fuera del césped.

La Roja quiere finalizar de la mejor manera su estadía en Rusia | FOTO: Sipa/Photosport

Gabriel Suazo llama la atención en Rusia

En este marco, la influencer rusa Masha Goryacheva, con más de 4 millones de seguidores en Instagram y 230 mil en TikTok, asistió al estadio durante el duelo ante Rusia y quedó completamente flechada por Gabriel Suazo, lateral del Sevilla y figura de La Roja.

Goryacheva compartió un video de TikTok de Suazo con la frase: “Mi crush”. En otro video, la influencer rusa aparece en las gradas con un cartel que decía: “Quiero un marido latino”.

Estas publicaciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, captando la atención de los hinchas chilenos y convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada.

En síntesis…