Se viene la última fecha de estas Clasificatorias Sudamericanas y la Selección Chilena solo tiene una opción: defender su honor.

Ya desde la fecha 16 que La Roja quedó 100% sin chances de ir al próximo Mundial. Sin embargo, ahora debe defender a muerte lo poco de dignidad que le queda a un equipo que no es ni la sombra de lo que fuera hace 10 años con la obtención de las dos Copas América en 2015 y 2016.

La única alternativa para el cuadro que dirige Nicolás Córdova es no quedar último y no ser el hazmerreír del continente. Para ello, los resultados son más que claros y tristemente La Roja no depende de sí misma.

¿Qué resultados necesita La Roja para no terminar como colista de las Clasificatorias?

En la última fecha, el “Equipo de Todos” se medirá ante Uruguay de la mano de Marcelo Bielsa, equipo que el pasado jueves goleó a Perú por 3 a 0 y timbró sus pasajes al Mundial de 2026.

Los “Incaicos” por su parte requerían de varios milagros para tener una mínima chance de meterse al menos en el repechaje. Aquello no se dio y su suerte de cara a la próxima cita planetaria quedó sellada y es en ese contexto que enfrentarán su último partido.

La Roja del Nico Córdova saldrá a defender el honor este martes ante Uruguay (Foto: Photosport)

La fórmula que da más “calma” en este sentido es bastante clara: Chile sí o sí debe vencer a Uruguay y Perú debe caer ante Paraguay.

Ahora, a La Roja también le “serviría” el empate de los peruanos, siempre y cuando nuestra selección se imponga por 5 tantos o más a los “Charrúas” y así quedar con la misma cantidad de puntos que el equipo de Óscar Ibáñez, pero con una mejor diferencia de gol.

¿A qué hora son los partidos de Chile y Perú?

El partido de la Selección Chilena ante Uruguay será este martes 9 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. En tanto, Perú recibe a la misma hora a su símil paraguayo en el Nacional de Lima.