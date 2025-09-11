La Selección Chilena dejó atrás lo que fue su ya conocida eliminación de un próximo Mundial y con un renovado plantel comandado por Nicólas Córdova, tuvo su último encuentro en las Eliminatorias Sudamericanas, en donde Chile igualó sin goles ante Uruguay, dejando gratas sensaciones.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en el que salió a respaldar con todo al delantero nacional, Ben Brereton, quien ha sido muy apuntado tras el último partido de Chile debido a las opciones de gol que malogró.

“Me van a disculpar, pero lo de sus chances de gol fueron errores puntuales, un jugador como Ben, que tiene llegada al área y que tiene buena definición, que lo hace bien en sus clubes cuando ha sido goleadores con sus equipos”, parte señalando Pinilla.

En esa misma línea, el ‘Pinigol’ declaró que no se le debe pegar en demasía a Brereton tras los que fueron sus chances desperdiciadas y confía en que retomará su nivel goleador, en el cuál puede aportar en demasía para un nuevo proceso de Chile.

Pinilla sale a defender a Ben | Foto: Photosport

“Él sabe definir, pero son errores puntuales, ese cabezazo abajo del arco es un error puntual, fue una mala jornada absolutamente”, apunta.

Pinilla y las diferencias con Chile

Finalmente, Pinilla abordó un tema demasiado importante hoy en día en el fútbol chileno y que trata sobre la holgada diferencia que nos sacan países como Ecuador y Colombia en lo físico, algo que en Chile debería trabajarse de forma urgente.

“Hay generaciones que físicamente nos superan lamentablemente, el fisico de los colombianos, de los ecuatorianos y uruguayos, son superiores a los nuestros, tienen otras velocidades, tienen otra marcha”, cerró.