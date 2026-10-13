El "Ingeniero" lanzó una llamativa frase al hablar sobre su futuro a los 73 años: "Ya veremos dónde estaremos la próxima temporada".

Manuel Pellegrini volvió a referirse sobre su futuro en medio de los rumores que lo vinculan con la Selección Chilena. En la conferencia de prensa previa al duelo entre Real Betis y Porto por la Champions League, el ‘Ingeniero’ dejó una llamativa reflexión y no descartó cambios de cara a la próxima temporada.

Consultado sobre si está viviendo su mejor campaña al mando del elenco bético, donde cumple su séptima temporada, el ‘Ingeniero’ apuntó hacia la constante exigencia personal. “Quizás mucha gente me dice que ya hice una carrera, que tengo 73 años y que por qué sigo. No sé ni qué edad tengo, ni sé cuánto he hecho atrás. Lo que sí sé es lo que quiero hacer para adelante. Y esa es la exigencia personal que trato de transmitir a los jugadores día tras día”, señaló.

Manuel Pellegrini volvió a referirse sobre su futuro en Real Betis (Getty Images).

La frase de Pellegrini: “Ya veremos dónde”

Sin embargo, fue su siguiente respuesta la que volvió a instalar las dudas sobre dónde continuará su carrera. “No vivo de los recuerdos, ni mucho menos. Para mí el partido más importante es el que viene mañana. Ya veremos la próxima temporada dónde estaremos pero voy paso a paso, exigiéndome y transmitiendo esa exigencia”, afirmó.

En la misma conferencia, el entrenador chileno también tuvo palabras para su próximo rival. “Espero un Porto complicado. Es un rival acostumbrado a jugar la Champions con el tuve la fortuna de enfrentarme con el Málaga y tuvimos un muy buen resultado. Lo importante es que en frente hay un equipo competitivo ante el que saldremos a ganar y para eso tenemos que tener rendimientos individuales altos”, sostuvo.

Además, recordó la dolorosa eliminación que sufrió con el Málaga ante Borussia Dortmund en la Champions League 2012-2013, una serie que quedó marcada por errores arbitrales: “Fue un partido muy importante, nos dolió muchísimo quedar eliminados. Para todos los que critican el VAR, el VAR ha mejorado muchísimo el fútbol. Esas jugadas ya no funcionan. Pero más que acordarme de eso, que fue muy doloroso, ese año en Málaga se fueron ocho o nueve jugadores antes de comenzar la Champions”, concluyó.

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¿A qué hora juegan y dónde ver Real Betis vs. Porto?

Real Betis y FC Porto se enfrentarán este miércoles 14 de octubre a las 14:00 horas de Chile por la Champions League. El duelo será transmitido en TV por una de las señales de ESPN mientras que en streaming podrá verse a través del plan premium de Disney+.