Este lunes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los partidos amistosos de la doble fecha FIFA de noviembre, donde enfrentará a Rusia y Perú en el gigante euroasiático.

En esta ocasión, el técnico nacional citó a 26 futbolistas, de los cuales 16 militan en el extranjero. Eso sí, nuevamente no hay ninguno de la ‘Generación Dorada’.

Las grandes sorpresas son la consideración de cuatro jugadores que disputaron el Mundial Sub 20 con Chile entre septiembre y octubre, quienes llegaron hasta octavos de final y solo pudieron ganar un partido.

Estos son el arquero Sebastián Mella de Huachipato, el defensa Ian Garguez de Palestino, el volante Agustín Arce de Deportes Limache y el también mediocampista ofensivo Lautaro Millán de Independiente de Avellaneda.

De igual forma está incluido el defensa Iván Román que pertenece a esta misma categoría, pero que no pudo estar en la cita planetaria al no ser cedido por el Atlético Mineiro.

Cabe recordar que de estos nombres ya estuvieron en el último amistoso de Chile con Perú del 10 de octubre en La Florida, donde Garguez y Millán debutaron en la selección absoluta en el triunfo por 2-1.

¿Cuándo son los amistosos de la Selección Chilena?

La Roja viajará a Rusia para enfrentar a los locales el sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas y luego se volverá a medir con Perú el martes 18 a las 11:00 horas.

En síntesis