El bicampeón de América confirmó que colgó los botines con 38 años luego de varios meses sin club.

Este lunes 9 de septiembre anunció su retiro del fútbol profesional el ídolo nacional Mauricio Isla, bicampeón de América que llevaba nueve meses fuera de la actividad tras su paso por Colo Colo.

El Huaso decidió dar por finalizada esta etapa de su vida a los 38 años, dejando una imborrable huella, donde fue uno de los pilares fundamentales de la ‘Generación Dorada’ de la Selección Chilena, que logró la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016.

También disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de jugar en grandes clubes del mundo: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahce, Flamengo e Independiente de Avellaneda.

El oriundo de Buin fue campeón en Italia, en Brasil -incluyendo una Copa Libertadores- y en Chile, en la recordada temporada 2024 junto a Colo Colo, donde levantó el trofeo del Campeonato Nacional y la Supercopa.

En nuestro país también vistió la camiseta de Universidad Católica, equipo en el que se formó y al que decidió regresar cuando volvió a Chile en 2022.

El anuncio de Mauricio Isla en Instagram

El anuncio de Isla fue por medio de una publicación en Instagram, donde expuso una carta que dedicó a las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera, entre ellos destacó a los entrenadores José Sulantay y Marcelo Bielsa.

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También agradeció a cada uno de los clubes que le tocó defender, con un especial mensaje para el Cacique, que fue su último equipo hasta 2025: “Colo Colo, un club con raíces especiales en mi historia familiar”.

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