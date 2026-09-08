Mauricio Isla enciende el debate tras su retiro: elige a los tres estandartes de la Generación Dorada

El ex jugador nacional, Mauricio Isla encendió el debate en la Selección Chilena con esta elecció.

El hoy ex defensor nacional, Mauricio Isla hizo noticia en las últimas horas y todo esto tras anunciar retiro del fútbol profesional, tras varias temporadas plagada de éxitos en su carrera deportiva.

Tras este anuncio, varios ex compañeros del ‘Huaso’ llenaron de mensajes al ex jugador tras su retiro, en la que uno de estos fue el volante nacional, Arturo Vidal, quien le dedicó un emotivo post en sus redes sociales

Rápidamente, el ex lateral de ‘La Roja’ respondió rápidamente al mensaje que le dejó su ex compañero en la Selección Chilena, en la Juventus y en Colo Colo, agradeciendo su incondicionalidad a lo largo de su carrera.

“Te amo mi King querido. Usted sabe cuánto lo admiro y siempre te voy a agradecer por llevarme a lo más alto con nuestra selección”, escribió Isla en respuesta a Vidal.

Isla encendió el debate en Chile | Foto: Photosport

Isla enciende el debate en La Roja

Lo que era un mensaje de agradecimiento, terminó abriendo un importante debate dentro de la Selección Chilena, en la que Mauricio Isla nombró a Arturo Vidal, Claudio Bravo y Alexis Sánchez como los grandes pilares de la ‘Generación Dorada’.

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“Para mí, tú, Claudio y Alexis fueron nuestros pilares para soñar por cosas hermosas en nuestro fútbol”, expresó el ex lateral.

De esta manera, sus palabras dejan en claro lo que es la elección de Mauricio Isla, en la que escoge a Arturo Vidal, Claudio Bravo y Alexis Sánchez como los jugadores más importantes en la época dorada de nuestro país, dejando fuera de esta lista a Gary Medel, Charles Aránguiz y otros.

Con estos dichos, se abrió un importante debate dentro del fútbol nacional sobre lo que fue esta elección del ‘Huaso’ Isla, la que sin duda seguirá siendo tema dentro de los hinchas durante las próximas horas y días.